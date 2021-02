Bertrand VANLANDEN

Je suis consultant sénior REFLEX WMS et je suis passionné par mon métier.



Chaque jour, j'ai l'opportunité de comprendre les enjeux de multiples secteurs.

Je suis en contact régulier avec de nombreux interlocuteurs du décideur à l'opérateur, ce qui me permet d'avoir une vision globale des problématiques de l'entreprise.



Être à l'écoute de mes clients, les conseiller sur les meilleurs processus à mettre en place, voilà ce qui me motive.



Et plus encore, quand il s'agit de les accompagner sur des projets fortement structurants pour leur organisation.



Mon objectif constant est d'apporter une optimisation pérenne des processus en répondant aux attentes de mes clients.



J'ai un diplôme d'acheteur industriel, ce qui me permet de comprendre la définition du besoin, les techniques de négociation, la relation client-fournisseur, l'évaluation des risques et l'anticipation des dernières best practices.



Ces compétences et savoir-être, je les exploite tous les jours dans mon métier de consultant.



A la suite de mon diplôme d'acheteur industriel et de mes expériences professionnelles, plus intéressé par les aspects stratégie et organisation, j'ai décidé de me spécialiser en global supply chain management (KEDGE-ISLI / http://www.kedgebs.com/fr/formations/executive-ms-supply-chain-management-isli)



Pour demain, je souhaiterai faire la synthèse de l'ensemble de mes compétences et expériences. Aussi, je suis intéressé par un poste à dominante supply-chain ou chef de projet.



Mobilité: Lyon, Rhône, France, Ailleurs

Compétences:

- Supply Chain : Entreposage, distribution, Manufacturing, Mapping des flux & Audit.

- Gestion de projet

- WMS REFLEX (Sénior)

- AMOA/AMOE



Mes compétences :

Analyse fonctionnelle

Accompagnement au changement

REFLEX WMS

Achats

Gestion de projet