Consultants statisticiens,



Nous réalisons pour vous le traitement de vos informations. Notre démarche d'analyse s'articule comme suit :



- Formaliser une problématique, et Orienter la démarche de recherche

- Créer, Transformer, Exploiter l'information (Data Management)

- Décrire, Représenter, Synthétiser les données (Statistiques descriptives)

- Modéliser, Prédire, Tester les hypothèses (Statistiques inférentielles)

- Interpréter les résultats

- Conclure, Présenter les résultats





Exemples :



- Vous souhaitez réaliser une enquête de satisfaction auprès de votre clientèle, des habitants de votre commune, de votre arrondissement :

> Nous réalisons un questionnaire à vos côtés afin d’apporter une réponse pertinente à vos interrogations en analysant votre problématique, puis en extrapolant les résultats à l’ensemble de la population cible.



- Vous possédez une base de données et vous souhaitez en extraire des informations pertinentes que vous pourrez exploiter dans une démarche marketing :

> Nous réalisons les analyses statistiques modélisant des hypothèses et ciblant des sous-population sensibles à certains critères, ainsi par une démarche empirique, vous savez à qui vendre quel produit.



Tous les secteurs d'activité sont concernés, notre expertise en traitement de données vous permettra de mettre en place des outils efficients pour améliorer votre productivité et vos flux.



BetaNova



www.betanova.fr

contact@betanova.fr



Mes compétences :

Statistique

Data management

VBA

Analyse

Modélisation

Windev

Data mining