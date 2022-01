Bétine SAINQUI-GERMAIN

Je suis étudiante en cinquième année option International Business Négociation (M2), au sein de l’École de Commerce ISTEC . J'ai effectué ces trois années en alternance, j'ai toujours travaillé dans le domaine de la vente. J'ai côtoyé différents secteurs: la mode, la sous-traitance industrielle et la communication digitale.



Mes atouts? Ma curiosité, mon goût prononcé du challenge et ma ténacité!



Actuellement, je cherche un contrat de professionnalisation pour un poste de chargé de projet, mais je reste ouverte à des postes dans le domaine commercial.



Donc n'hésitez pas à me contacter pour toute proposition!



J’espère sincèrement pouvoir développer mon réseau grâce à vous.



Mes compétences :

COMMERCE

Marketing