Bettina Sadoux

119, Avenue de Versailles 75016 PARIS

Mobil : 06.72.82.72.67

E-mail : bettina.sadoux@bs-artist.com

Allemande, née à Hambourg (Allemagne), le 17/03/1961, mariée à un Français, deux enfants





EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



1995 à ce jour : BSARTIST MANAGEMENT www.bs-artist.com

Interprétariat / Traduction - Conseil et Assistance dans la production musicale et Attachée de presse





1991 à ce jour TRAVAUX DE TRADUCTIONS / INTERPRETARIATS Français/Allemand



Société Vicat :

-Interprète personnelle de Monsieur Merceron Vicat



Société ART International :

-Traduction de contrats et textes littéraires

Société Telfrance :

-Traduction dun scénario de téléfilms

Festival de Schwerin (Allemagne)

- Traduction du livre : « Regards en arrière » dAlexandre Tansman (en 2009)

Société DECCA

-Traduction de livrets de CDs pour DECCA, Sonogramme (2008 et 2009)

Télévision Allemande (ARD)

-Interprétariat et traduction pour reportages TV culturels

Société KORE VOYAGES

-Traductrice/ Accompagnatrice et conférencière

(Voyages culturels en Allemagne, Autriche, Angleterre)



2000 à 2004 PROFESSORAT ALLEMAND & MUSIQUE

Collèges Le Racinay (Rambouillet 78), Rabelais (Beynes 78), lAgiot (Elancourt 78)



1999 à 2000 PROFESSEUR DE PIANO

Conservatoire de Rambouillet,



1990 à 1993 THEATRE DU CHATELET

Assistante de production, traduction/interprète pour les compagnies étrangères

Gestion des budgets, négociations de contrats, organisations de tournées musicales en Europe



1987 à 1989 : Société DELOS CONCERT Hambourg (Allemagne)

Gérante : Agence et production musicale



1986 à 1987 Société HAMBURGER KONZERTMANAGEMENT Thomas Dietrich

Assistante de production



DIPLOMES

Baccalauréat (en Allemagne : Lettres, Economie, Musique, Biologie)

Diplôme de Langue et Civilisation Française à la Sorbonne, Paris (1981)

Diplôme de concert du Conservatoire Supérieur de Musique de Lübeck (R.F.A.), Spécialité : Piano

Diplôme de Musicologie de lUniversité dHambourg (RFA)

Sorbonne: Master 2 Administration et Gestion de la Musique



LANGUES



Allemand : langue maternelle, Français et Anglais : lu, écrit et parlé





CONNAISSANCES INFORMATIQUES



Windows 7 - Microsoft Office