Florence DURIF

Vous manquez de temps pour relire, corriger ou rédiger vos moyens de communication en français (site internet, newsletter, journal d'entreprise, flyer, publicité, livre...). Je peux vous faire gagner ce temps qui vous est précieux.

Formée au CEC (Centre d'écriture et de communication) à Paris, je réponds aux demandes suivantes : lecture et correction, réécriture et rédaction sur tous supports (papier, informatique, internet). J'intègre les textes sous Joomla, 1&1, e-monsite...

Je crée vos newsletters sur mailjet.com, mets en place les fichiers, les trie et cible vos envois.

Mes études initiales (École de commerce) et mon expérience en entreprise rendent plus facile la compréhension de VOTRE métier. La rédaction et la réécriture en sont plus pertinentes.

Dans le cadre d'une formation en entreprise, je mets également à jour votre français (orthographe, grammaire, conjugaison, ponctuation, prononciation) dans un cours totalement personnalisé, adapté à vos besoins.

VAE, Master, je corrige et je réécris vos devoirs et vos dossiers.

Immédiatement disponible, mon sérieux, ma motivation et mon adaptabilité seront les gages de notre future collaboration.

Ma société basée en Île-de-France intervient aussi bien en France qu'en Italie. De plus, avec internet et Skype, j'ai déjà pu travailler avec le Canada.

À bientôt.



Mes compétences :

Indépendant

Communication

Rédaction

VAE

Réécriture

Rewriting

Édition

Ecriture

Internet