Betty IRIBERRY

Mon expérience confirmée dans des sociétés industrielles multisectorielles internationales me confère une réelle polyvalence. J’ai occupé différents postes liés au service client. Mes différentes expériences m'ont permis de conforter mon désir d'occuper un poste lié au traitement, suivi des commandes clients, la logistique. Je suis l'interface avec les services internes (achats, production, logistique, comptabilité) et avec les partenaires de l'entreprise (clients, transporteurs). Mon dynamisme et mon sens relationnel sont des atouts majeurs pour le travail en équipe. Aujourd’hui, Je suis prête à m’investir dans une nouvelle fonction. N’hésitez pas à me contacter au 06.33.96.64.53



Mes compétences :

Assistante

Logistique

Amélioration continue

Bonnes Pratiques de Fabrication

Administratif

Approvisionnement

Administration des ventes

Export