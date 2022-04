Guillaume HENRY

Direction générale de structures de communication ou événementielle, direction marketing et communication, chef de projet innovant, animateur de réseaux, gestion de centres de profit...



Excellente connaissance de l'environnement organisationnel (sécurité, logistique, communication marketing, budgétaire...) des événements sportifs et culturels.



Maîtrise de l'environnement communication (production audiovisuelle, photographique, éditoriale, web-marketing, gaming, licensing, stratégie de marque...



Expertise dans la voile et la course au large (direction générale du Vendée Globe), le marketing territorial (direction d'Eure Tourisme et de l'Office du Tourisme de Deauville).



Comment je vois mes compétences :



DIRECTION STRATÉGIQUE



PILOTAGE DE L’ACTIVITÉ



GESTION DE LA STRUCTURE



MANAGEMENT DES HOMMES ET DES PROJETS



ÉLABORATION DE STRATÉGIE MARKETING





Comment je vois mes soft skills (comportement, management)



EMPATHIE, ECOUTE ACTIVE



FLEXIBILITÉ



• situationnelle

• interpersonnelle

• mentale



Comment je comprend le management des hommes :



1. Etre humble

2. aimer les gens



Comment je vois la confiance en milieu professionnel :



• authenticité : « je pense ce que je dis »

• ouverture : « je donne de l’information et je m’ouvre à l’autre »

• fiabilité : « je fais ce que je dis »

• acceptation : « j’accepte les gens tels qu’ils sont »



Mes compétences :

Conseil

Expertise

Marketing

Automobile

Loisirs

Sport

Tourisme

Management

Voile

Ressources humaines