Bilel LABIDI

Ingénieur, motivé, rigoureux et perspicace, ayant une première expérience, dans les secteurs pharmaceutiques, micro-électronique et aéronautique. Ayant une expertise en performance industrielle et LEAN Manufacturing ainsi qu'une polyvalence technique touchant les différents domaines transverse de l'ingénierie. Mon objectif principal est de faire évoluer l'industrie et accompagner les différentes organisations dans l'implantation des bonnes pratiques, les nouvelles technologies et surtout l'incitation à l'innovation et la création.

Je suis à la recherche d'opportunités dont mes orientations métiers sont supply chain et planification, la gestion de la qualité produit et/ou fournisseur et le LEAN Manufacturing et l'amélioration continue des systèmes de production.



Mes compétences :

Excel

Word

Powerpoint

Logiciel de CAO/FAO : CATIA, Abaqus

Lean management

Câblage

UML

Logistique

Lean Engineering

Catia v5

Gestion de projet

5P, 8D, ISHIKAWA

Amélioration de process

ERP

Merise

Gestion de la qualité

Gestion de la production

Cartographie des processus

Lean Six Sigma

CFAO

Diagramme Causes Effet