Ingénieur étude et Développement confirmé dans le domaine de l'informatique et des Nouvelles Technologies ayant expérience dans différents secteurs de l'industrie et du tertiaire, j'ai eu la chance d'acquérir un large champ de compétences incluant l'étude, le développement, la gestion de projets, l'encadrement de collaborateurs, et la relation clientèle.



Les nombreuses technologies que j'ai assimilées parallèlement constituent une expertise technique riche et robuste. Je souhaite aujourd'hui faire évoluer ma carrière vers de nouvelles missions et de nouveaux défis.





Bien Cordialement,









--

Bilel LABIDI

Mobile: (00 33) 06 14 64 62 69

Email: labidi.bilel@gmail.com

Blog: http://bilel-labidi.blogspot.com/

Web: http://www.doyoubuzz.com/bilel-labidi



Mes compétences :

Embedded System

Système d'Information

Web