Assistant commercial / Commercial sédentaire.

Réception et traitement des demandes du client, saisie et suivi des commandes, établissement des offres de prix, prospection, suivi de sous-traitance, lecture de plans, organisation de transports. Suivi des clients de toute la partie Ile de France, Normandie, Nord et Est de la France et tous les clients étrangers.



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Espagnol

Langues

Import