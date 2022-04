Blablanglais LUDOLIDIA

Vous êtes nombreux à vouloir parler anglais ou du moins à pouvoir vous débrouiller.

Vous avez, pour la plupart, eu des cours d'anglais à l'école mais ça, c'était avant.

Vous avez quasi tout oublié ? Pas assez d'heures, trop scolaire ou un prof ennuyeux avec un terrible accent?

Aujourd'hui, vous réalisez que l'anglais s'avère utile pour obtenir une promotion, un travail mieux rémunéré ou tout simplement pour voyager ou encourager vos enfants dans l'apprentissage de cette langue devenue incontournable

Peu de gens francophones maitrisent l'anglais donc la demande est forte et le salaire jusqu'à 20% plus élevé.

Les vacances, elles, sont plus enrichissantes car communiquer est plus facile.

Vous n'avez cependant aucune envie de suivre des cours du soir. La grammaire ne vous intéresse pas. Ce que vous voulez, c'est simplement pouvoir communiquer.

BLABLA ANGLAIS est la solution. J'ai mis au point une méthode facile qui consiste à utiliser les clés que vous avez déjà. 30 minutes, deux fois par semaine par SKYPE et vous verrez rapidement vos progrès. Parler parfaitement n'est pas nécessaire, à moins que vous voulez parfaire vos connaissances mais au début c'est communiquer, se faire comprendre qui prime. Il faut d'abord dévérouiller la crainte d'oser s'exprimer et même avec peu de vocabulaire , c'est tout à fait possible.

Une tasse de thé ou de café à la main devant votre ordinateur ou même pendant que vous préparer le repas, je vous aiderai à balbutier vos premières phrases. NO STRESS, RELAX.

Vous pouvez même vous engager avec votre partenaire ou votre enfant et essayer BLABLANGLAIS, ensemble. Une activité ludique, utile, productive et même rentable.



