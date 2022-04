Blachon SYLVAIN

Après une formation d'ingénieur en biochimie à l'INSA de Lyon, je me suis intéressé à la bioinformatique.



En 2007, j'ai obtenu le diplôme de docteur en Informatique après une thèse portant sur la fouille de données d'expression de gènes.



Actuellement, je travaille au Max-Planck Institute de Golm sur le projet GoForSys, en tant que post-doc. GoForSys est un projet national de Biologie des Systèmes visant à mieux comprendre la photosynthèse.



D'un point de vue informatique, fouille de données et modélisation sont les deux axes de mon projet de recherche - le tout dans un environnement stimulant, mêlant biologistes, informaticiens, mathématiciens et physiciens - des populations savantes aux modes de pensée divers voire divergents mais ô combien enrichissants !



Parallèlement, je candidate aux postes de Maître de conférences dans les universités françaises.



Mes compétences :

Bio-informatique

Bioinformatique

Biologie

Docteur ingénieur

Fouille de données

Génomique

Modélisation

Protéomique

Transcriptomique