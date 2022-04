Blagnon Clovis DJIREBO

Bonjour et Welcome !



Passionné de transport maritime et commerce International, j'ai intégré la Compagnie maritime Maersk Line depuis Avril 2012.



Produit de l'école de la marine marchande Ivoirienne, via l'Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer (Branche de l'université Mondiale Maritime de Malmö en Suède), j'ai souhaité aiguiser d'avantage mes connaissances.



Ce qui m'a conduit à être inscrit au MBA spécialisé Achat, Commerce Inter et Supply Chain de l'Ecole de Commerce Sup de Co La Rochelle. Ce après mon Bachelor Planification des prestations logistiques Inter de l'Ecole de Management de Normandie.



Mes axes de performances sont donc les suivants :

*Technique de Commerce International

*Management et planification de la Logistique International

*Analyse et Gestion des Coûts

*Management des Achats

* Négociation



*Anglais professionnel opérationnel



Facilité d'adaptation, Force de proposition et de Négociation, Rigueur et discipline, m'ont toujours guidé.



Bonne visite,

Cordialement,

Clovis DJIREBO.