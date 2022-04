Je travaille actuellement au sein de Price Waterhouse Coopers en Guinée Equatoriale (3ème réserve d'hydrocarbures prouvée en Afrique Sub-saharienne - 2ème PIB/hbt de la planète après le Luxembourg), en tant que conseil juridique et fiscal pour les entreprises du secteur pétrolier, du secteur du BTP et du secteur bancaire.



Outre l'intérêt sur le plan technique de cette expérience, celle-ci m'ayant permis d'augmenter la connaissance que j'avais des différents secteurs d'activités au sein desquels les grands projets sont réalisés (Energie et BTP), mes fonctions d'assistant manager m'ont amené à participer activement à des réunions avec les plus hautes autorités de l'Etat, me permettant ainsi de développer et d'affûter mes capacités de négociation.



Aujourd'hui, je souhaite rentrer en Europe afin d'intégrer une équipe spécialisée dans le domaine du financement de projets (BTP, Oil & Gas, aéronautique,..), et/ou dans le domaine de l'assistance technique et du pilotage de projets (idéalement dans une institution financière).



Trilingue, dynamique, ayant une solide formation juridique en droit international bancaire et financier, passionné par l'analyse, la rédaction et la négociation des contrats ainsi que par la gestion des contentieux et l'Audit, j'espère que mon profile, si vous veniez à en prendre connaissance, retiendra votre attention.



Cordialement,

Blaise Baudry



Mes compétences :

Business

Business development

COMMERCE

Commerce extérieur

Conseil

Credit Analyst

Finance

International

juriste

lawyer

Microfinance

Microsoft Project

Project Finance

Technical assistance