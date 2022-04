Blaise BERDAH

Créée en 2001, acteur majeur de la vente en ligne de produits d’équipement à crédit, Wellpack a pu acquérir une expertise marketing direct et notamment dans le web-marketing qui nous permet d’accompagner nos clients dans leur stratégie d’acquisition avec des solutions sur mesure.



Installés depuis plus de 15 ans, Wellpack est un acteur majeur de la collecte de leads. Nous appuyons notre savoir-faire sur notre base de données propriétaire de plus de 13 millions d’adresses mails opt-in ainsi que plus de 9 millions de téléphone mobiles ; à la fois réactive, récente, enrichie et qualitative !



NOS OFFRES:



NOS SOLUTIONS SUR MESURE DE RECRUTEMENT :

-La collecte de données pour le télémarketing (tel/@/CP/ciblage/ centres d’intérêt)

-L’enrichissement de données (@/tel/adresse postal/comportement)

-L’analyse, le reporting, le data mining, le scoring, le profilage métier, le Big Data

-La DIA (Détection d’Intention d’Achat) : Qualification / enquêtes via TMK / SMS / WEB / Vocal

-La vente supplétive via call center

-Le routage SMS et email avec plus de 120 millions d’envois par mois



NOS NOUVELLES SOLUTIONS MADE IN WELLPACK :



www.wepak.fr est la seule solution complètement connectée et autonome à la fois avec une base de données propriétaire de 9 millions de téléphones mobiles (en évolution constante) et à plusieurs routeurs SMS, pour produire de façon autonome vos campagnes SMS en toute sérénité.



www.wedata.fr : version grand compte de l’outil WEPAK avec un comptage email et téléphone mobile qui intègre des ciblages supplémentaires comme les centres d’intérêts comportementaux d’un prospect



Cet outil est dédié et pensé pour les professionnels du secteur (routeurs, agences de communication), il permet de réaliser en live et en fonction des critères souhaités (sexe, âge, localisation, ouvreurs, centres d’intérêt) un comptage des prospects disponibles ; et commandez en ligne le fichier ciblé. Répondez aux appels d’offre en un temps record !



Mes compétences :

Achats

Fidélisation client

Collecte

Base de données

Pilotage d'activité

Management commercial

EPub

Management

Marketing stratégique

Marketing direct

Marketing

Outsourcing

Stratégie commerciale

Négociation contrats

Management opérationnel

Négociation commerciale

Pilotage de la performance

E-commerce

Marketing relationnel

Affiliation

Optimisation des process

Stratégie

Webmarketing