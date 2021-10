Blaise BRIDIER

Ne a la Reunion et apres 3 ans en Afrique, je suis arrive en France. J'y suis reste jusqu a la fin de mon ecole d'ingenieur (CPE lyon) puis je suis parti en Espagne pour commencer ma these en catalyse heterogene. Fabuleux domaine que j ai decouvert au cours d un master en genie des procedes. L aventure de la these m a conduit jusqu'a l ETH Zurich. Une fois que j eue presente les arcanes de l'hydrogenation selective a mon jury, je suis parti en Belgique decouvrir d autre facette de la catalyse heterogene chez Exxonmobil. L aventure continue.



Mes compétences :

catalyse heterogene

Unite pilote