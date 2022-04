Blaise FARROKHI

Deux domaines m’intéressent plus particulièrement : l’énergie et les transitions énergétiques « bas carbone » ainsi que l’économie;

Conscient des problématiques actuelles des pays industrialisés: atteindre une capacité d’autosuffisance énergétique en améliorant leur efficacité et en minimisant leurs impacts environnementaux. Ces notions de transition énergétique et de respect de l’environnement ont été un élément moteur dans mon entrée en école.

Mon but actuel étant de m’orienter vers un master Économie du Développement Durable de l’Environnement et de l’Énergie (EDDEE) avec pour objectif d'atteindre un des métiers suivants (à affiner) :

•responsable de projet dans les différentes filières énergétiques renouvelables : montage et financement,

•conseiller stratégique et financier au sein d’une entreprise énergétique,

•ingénieur d’affaires dans une entreprise proposant des services énergétiques intégrés,

•responsable de la gestion des flux consommés (eau, énergies) dans une entreprise ou une collectivité locale,

•ingénieur / économiste dans une compagnie du secteur de l’énergie, un bureau d’études, une collectivité locale, une agence gouvernementale ou un organisme international,

•expert des problèmes environnementaux liés à l’énergie auprès d’institutions nationales ou internationales…





Mes compétences :

Gestion de projet

Travail en équipe

Service client

Management

Public speaking