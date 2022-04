Blaise Fongang TAMBO

Je suis un jeune camerounais camerounais, titulaire d'un DUT en Maintenance Industrielle et Productique obtenu à l’IUT de Ngaoundéré et d'une licence de technologie en EEA (Electronique-Electrotechnique-Automatique) obtenu dans la même Université. Depuis le début de l'année 2012 , je travaille pour le Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique. Je suis en poste à la délégation départementale du MAYO SAVA. Studieux et dynamique, ma modeste expérience au travers des stages dans les entreprises m'ont permis de développer des compétences professionnelles dans le domaine de la construction mécanique, la mécanique générale,froid et climatisation, énergies renouvelables électricité bâtiment et industrielle, audit énergétique. je désire rencontrer aussi des experts en sécurité industrielle( électrique, mécanique, thermique, incendie,...) en vue de partager vos expériences. Désire aussi rencontrer des personnes travaillant pour le compte des entreprises faisant dans le domaine de l'inspection des établissements classés, des appareils à pression à vapeur( chaudières, compresseur, étanchéité des conduits, ...) ainsi que le contrôle qualité en générale. j' en ai vraiment besoin pour l'orientation de mon profil de carrière puisque jeune fonctionnaire exerçant dans le domaine des techniques industrielles. merci de me contacter et de m'aider.



Mes compétences :

Énergies Renouvelables

Audit énergétique

Froid et Climatisation

Electricité Batiment et Industrielle

Construction Mecanique

inspecteur assermenté au MINMIDT