Emmanuel Roland MISSE MISSE

Je suis un Expert capable d'aider votre entreprise à améliorer rapidement ses performances, tout en faisant des millions de francs d'économies.



Certifié Black Belt Lean Six Sigma

Auditeur Certifié IRCA

Certifié ITIL Foundation

Expert National Qualité ONUDI

Expert Technique ONUDI en Diagnostic Stratégique Global (DSG)



Mes compétences :

•Accompagnement à la mise en place de démarches Q

•Conception et implémentation de tableaux de bord

•Réduction des coûts sans remise en cause de l’or

•Déploiement de la stratégie

•Excellence opérationnelle et optimisation des pr

•Développement de plans stratégiques

•Conception et mise en place de manuels de procéd

•Optimisation de l’environnement de travail par l

•Benchmarking et intelligence économique

•Sécurisation des revenus (Revenue assurance)

QHSE

Amélioration continue

Conduite du changement