Blaise Liberte SANJE SANJE

Recherche d'un poste d'ingénieur (mécanicien, de production et ou technico-commercial) permanent et à plein temps dans une entreprise dans laquelle conception des produits, la maintenance, la production ou la commercialisation sont importantes.



Mes compétences :

Capteurs et instrumentations industriels

Contrôle non destructif

Calcul de structure

Productique

Automatismes industriels

Génie mécanique

Maintenance industrielle

Hydraulique industrielle

Electrotechnique

Electricité bâtiment

Optimaint

Microsoft Office

Matlab