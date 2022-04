Blaise METANGMO

Bienvenu sur mon profil,



Spécialisé en gestion des déchets depuis plus de 10 ans, je suis un entrepreneur et homme de terrain; mes capacités relationnelles, d’écoute et de conviction me permettent de fédérer des acteurs dans le but d’améliorer et optimiser la gestion stratégique et opérationnelle des projets.



Au plaisir d'échanger avec vous.



Mes compétences :

Négociation

Informatique de gestion

Tourisme responsable

Gestion des déchets

Analyse de données

Développement international

Elaboration des stratégies

Ingénierie