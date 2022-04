Blaise MOUDJONGUE NGALLE

Je suis agé de 36 ans et présent dans le milieu professionnel depuis 2002, particulirement dans le secteur des hydrocarbures.

J'ai une forte expérience dans le domaine de la comptabilité pour occupé les fonctions : d'assistant au resp. de Comptabilité Générale, Resp. de la Comptabilité Analytique, Resp. de la Comptabilité d'une Filiale, et actuelle Resp. de la Trésorerie.

D'autre part j'ai suivi une formation dans le domaine de la conception des projets (étude de rentabilité et de faisabilité)

Je suis marié et père de deux (02) enfants.

Je reste disponible pour tout échange.