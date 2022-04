Blaise-Olivier GORI

Http://www.linkedin.com/in/oliviergori



15+ ans d’expérience en Commerce International dans la vente de solutions complexes (Systèmes - Clés en mains) dans un environnement multiculturel. Rompu aux négociations transversales impliquant départements juridiques, finances et d’ingénierie systèmes et Après-vente. Opérationnel, autonome avec une grande ouverture d’esprit et une forte culture de la satisfaction client. Aisance à discuter/négocier au niveau d’une Direction, d’un Ministère. Expertise dans la vente de cycle long de solutions complexes et de hautes technologies. 5 ans détaché au Moyen-Orient.



= > Compétences clés:



• Vente de solutions complexes et de cycle long (Intégration de systèmes),

• B2B / B2G / Industrie / Technologie, Media & Telecommunications

• « Management » transversal et direct,

• Développement de courants d’affaires à l’international (Grand Export),

• Gestion grands comptes en France et à l’international,

• Gestion et animation de réseaux de ventes,

• Réponses à Appel d’offres publics Européen et Internationaux,

• Vision Long-Terme / Stratégique - Rédaction de Business plan 3/5 ans,



Mes compétences :

Business development

Business plan

Commerce international

Commercial grands comptes

Commercial BtoB

Channel Management

Sales director

Sales manager

Salesforce.com

Export

Vente de Solutions

Marchés Publics

Télécoms

Nouvelles technologies

Audiovisuel

International

Responsable d'équipe

Communications

Directeur Commercial