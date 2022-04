Guillaume GORIS

Après avoir suivi le cursus de la filière ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure de Cognitique (anciennement Institut de Cognitique) au sein de l’Institut Polytechnique de Bordeaux, je souhaite mettre en application ma formation en facteur humains et trouver un emploi dans le secteur des interactions homme machine.



Mes compétences se situent principalement dans le domaine de la conception avec les utilisateurs, que ce soit pour l’analyse de l’existant, la mise en place de tests et la gestion des compétences ; je suis également capable de produire du code informatique dans différents langages. Mes connaissances de l’humain et de la machine me permettent ainsi de participer à la création d’interfaces et de systèmes adaptés à leurs utilisateurs.



D’un naturel dynamique, je n’hésite pas à prendre des initiatives et à soumettre mes opinions à mon responsable si elles sont constructives. Je suis également polyvalent, raisonné et je possède un bon sens relationnel.









__________________________________________________



Compétences :

• Ergonomie IHM : conception et évaluation, analyse fonctionnelle, recommandations, spécifications, maquettage, tests utilisateurs, assistance à l’implémentation

• Ergonomie des postes de travail : analyse fonctionnelle, recommandations, tests utilisateurs

• Gestion des connaissances : entretiens, méthodologie MASK, méthodologie KOD

• Méthodologie : Conception anthropocentrée, analyse de l’activité, knowledge management



• Langages de programmation : C/C++, Java, Ilog Views, Matlab, Delphi, html, php.

• Certifications :

o 70-536 Microsoft .NET Framework 2.0 - Fondements du développement d'applications

o 70-526 Microsoft .NET Framework 2.0 - Développement de clients Windows



• Outils bureautique : Bac Office, Auxure, Access.

• Langues Vivantes : Anglais (TOEIC validé 930 sur 990), Espagnol (niveau lycée)



Mes compétences :

Ergonomie

Interface Homme Machine

Gestion des connaissances

Ingénieur

KM