Manuel LOUCHART

2014 - 2017 etudiant en ergotgerapie



Expert en Ergonomie et Design d'interaction



6 années d'expériences



spécialiste du M-commerce

Maîtrises des Os mobiles : iOS, Android, Windows 8



Nombreuses réalisations grands comptes, Mobiles et tablettes

e-travel : 22 releases produits 3 applications mobiles et tablettes

cosmétiques : 3 releases : 2 apps mobiles 3 sites





Tests utilisateurs / Eye tracking

conduite de projet



Mes compétences :

Ergonomie

Conception

Graphisme & Branding

Ergonomie des interfaces homme machine

Ergothérapie