Blaise PACCOU

Depuis 2012 : EARL PACGB, Associé (Agriculture / Poulettes)

Depuis 2011 : Fermigoo TDBC, Associé



Autres mandats :

Depuis 2012 : Administrateur de Caisse locale du Crédit Agricole de Bohain

Depuis 2015 : Trésorier, Cuma de Bohlary, Location de matériels agricoles.





www.fermigoo.com



Fermigoo a pour vocation de servir les particuliers et les professionnels du goût en leur proposant une sélection de produits issus de la richesse des terroirs agricoles français. De par nos origines, nous sommes particulièrement sensibles à la sauvegarde et à la valorisation de l'Agriculture.



Bien plus qu'un simple catalogue e-commerce où défilent des produits sans légitimité, Fermigoo a pour ambition de vous plonger dans l'univers des produits avant de vous proposer de les déguster chez vous. Vous trouverez dans notre e-boutique exclusivement des produits qui vous raconteront une histoire, comme par exemple celle de son terroir d'origine, de son producteur, d'une recette, , ...



Mieux que nos clients, nous souhaitons que vous deveniez nos partenaires avec la même passion que nous pour le goût, la qualité, l'originalité et la convivialité ! Tout bon partenariat reposant sur la communication, n'hésitez pas à prendre contact avec nous afin de nous faire part de vos réflexions et suggestions.



2008 - 2010



Responsable des Systèmes d'Information / Cocorette



Chef de Projet en charge de la mise en place d'un système d'information au sein d'un groupement agro-alimentaire multi-site multi-société. Le champ d'action du nouvel applicatif était la gestion des achats-ventes, Gestion de Production Assistée par Ordinateur (GPAO), gestion des stocks, rendus statistiques, Commandes et avis d'expédition par EDI, facturation EDI et dématérialisée et interfaçage avec les applicatifs de comptabilité et CRM.



Administrateur réseau, webmaster et gestionnaire concepteur de bases Lotus Domino ainsi que responsable de la veille technologique de l'entreprise. En 2007, j'ai mis en place la dématérialisation de documents pour faciliter l'archivage et optimiser l'obtention d'informations lors de recherches administratives (factures, résultats d'analyses, etc.).



J'ai également veillé au bon fonctionnement de l'EDI, nécessaire à la réception des commandes, l'envoi des avis d'expédition, des factures EDI et des factures dématérialisées.



Mes connaissances informatiques m'amènent à réaliser également des supports multimédia pour notre communication.



http://fr.youtube.com/watch?v=iF3SfRHqUYA



2004 - 2008



Responsable Technique & Développement :



Responsable de la prospection, prise de contact avec les futurs producteurs, réalisation des études d'investissement et de rentabilité, conception et réalisation des plans d'amménagements des bâtiments.



J'ai auparavant réalisé le soutien technique aux éleveurs Cocorette. Autopsies d'animaux, Contacts auprès des différents acteurs de la filières : Accouveurs, fabricants d'aliments, Directions de Services Vétérinaires, chambres d'agricultures etc.



2004 :



Développeur d'une application web intranet pour la société Pancronex (ROMANIA)





2002-2003 :



Stage SESAME / Entreprise Rominsem (BRAILA / ROMANIA)



Activité complémentaire : Exploitation agricole familiale





Mes différentes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir une polyvalence qui me parait indispensable pour participer à la réactivité d'une PME.



Pour toutes informations complémentaires, consulter mon site internet à l'adresse suivante : http://blaisepaccou.free.fr



