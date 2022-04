Blaise PERRETON

De formation technique, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années au sein du Groupe HEF, groupe international, spécialisé dans les traitements de surfaces notamment en tant que Support Technique des filiales internationales puis Responsable de Production d'un atelier de 40 personnes basé à Andrézieux-Bouthéon (42).

Après cette expérience, j'ai intégré la société HEAT CONCEPT spécialisée dans la fabrication de four de traitement thermique en tant que responsable technique en ayant en charge le service production (env.10personnes, le bureau d'étude 2 pers. et le service SAV 2 personnes).



En 2017, je rejoins la société F.O.S. rachetée par le groupe NOURRISSON en qualité de Directeur du Site. La société F.O.S. basée à Saint Etienne est spécialisée dans les outils spéciaux et notamment les outils de taillage (fraises, couteaux...) et les outils de roulage (molettes, peignes...):Array



Mes compétences :

Human Resources

Continuous Improvement

Client Liaison

Team Management

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word