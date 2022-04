Blaise PINHEIRO

Etudiant en Master MISP (Maintenance Industrielle & Sureté des Process) dans le cadre d'un contrat de professionnalisation au sein du groupe Soupletube, j'ai pour mission d'assister le département technique dans la réalisation de projets industriels.



Les missions qui me sont confiées sont diverses et variées, pouvant aller de la réalisation de procédures dites de méthodes de maintenance (5S, SMED, TPM ...) à l'étude d'un système en vue de moderniser l'environnement de production. (étude de coût / temps / performance).

ex: Plan d'expérience, reconception sous système de processus ...



Mes compétences :

Méthodes maintenance

Management de projets innovants

Gestionnaire de projets

Travail en mode projet

Recherche et Développement de projets novateu

Maintenance industrielle