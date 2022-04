Ilef BEN M'HAMED

Après plus de trois années d’expérience dans la fonction qualité d’abord en tant qu’assistant qualité produit process et puis ensuite en tant que technicien en analyse physique et qualité des matériaux, je suis actuellement au sein du groupe SCHNEIDER ELECTRIC – France TRANSFO dans lequel j'ai pour mission de mettre en oeuvre la qualification de l’ensemble des procédés spéciaux sur deux unités de production.



Diplomé du Master II Management de la Qualité, Sécurité et Environnement de l’Université de Paris Est Marne La Vallée, j'ai effectué l’intégralité de ma formation par le biais de l’alternance, depuis le mois de Novembre 2011 au sein du groupe SCHNEIDER ELECTRIC afin d'apporter une réelle valeur ajoutée à l'entreprise lors de mes différentes missions et d’offrir une nouvelle approche pour exercer un poste à responsabilité en lien avec ses trois domaines. Cette période m'a permis d'être acteur d'une organisation en étant plus responsable et autonome lors du pilotage d'un projet complexe, élément que je n'aurais pas acquis dans le cas d'une formation continue.



Egalement titulaire d’un diplôme dans l’Enseignement supérieur en Mécanique et en Productique, l'ensemble de mes compétences pourraient répondre à vos besoins en maîtrisant les processus de production de vos produits ou services mais également en intégrant l’approche QSE qui me permettrait de savoir fédérer autour d'une démarche d'amélioration continue et d'excellence auprès des différents partenaires de votre entreprise.



De plus, je suis ouvert d’esprit, humble à l’égard des différents collaborateurs et enclin à la remise en question tout en étant assertif, intègre et leader d’opinion face aux situations d’urgence.



Finissant mon contrat à la mi-Novembre 2013, je suis en recherche active d’une organisation qui propose un poste à responsabilité qui tourne autour des 3 domaines du QSE.





