Blaise Steve NZALI KAIMBOU

Je suis un jeune Camerounais qui se professionnalise dans le domaine des télécommunications âgé de 25ans.Filière vers laquelle je me suis tourné après mon baccalauréat F3 de part ma passion pour les NTIC et vu leur développement et leur portée dans le monde.Actuellement titulaire d'un licence professionnelle en télécommunications et réseaux option administration et sécurité des réseaux, j'ai d'abord eu à effectuer deux années d'études dans cette même filière qui ont été sanctionnées par l'obtention d'un DSEP en Télécommunications et Réseaux après rédaction et soutenance de projets tutorés et de rapports de stages.j'ai fait des cours d'anglais pour perfectionner mon aptitude linguistique pendant un an.En ce moment je suis employe comme technico-commercial chez AFRIKANET OXFORD CONSULTECH et durant ce temps j'ai obtenu une certification en tant que installateur VSAT.



Mes compétences :

Administration réseaux