Blanc PHOTOGRAPHIE

Photographe spécialisé dans le portrait en studio à domicile et le mariage, je mets mes compétences acquises en BTS photographie à votre disposition.



Localisé à Espalion, je me déplace régulièrement dans tout le nord Aveyron. Mes déplacements peuvent également s’effectuer dans tout le département ainsi que dans les départements limitrophes.



Parce que la photographie n’est pas qu’un instant à archiver mais une histoire à raconter, je m’investis pleinement dans nos échanges en étant attentif à vos souhaits et sentiments. Ainsi, à travers ma technique photographique et mon oeil artistique, le reportage que vous me confierez reflétera votre identité.



Visitez mon site



Mes compétences :

Portrait Enfant

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Portraits d'adultes

Photo mariage

Portrait Couple

Retouche photo

Photographie