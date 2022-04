Blanchard GÉRALD

GRAFICHE MILANI. (Milan-Paris) Salarié





Expérience:

30 ans d’expériences dans différentes sociétés de communication traitant de l’image, du pré-press, du packaging, de la prise de vue, de la retouche et impression.





Suivi et développement de clientèle (agences, annonceurs), prospection, contrats grands comptes, conseil, interface avec la production (création, pré presse, retouche créative sur palette graphique, prise de vue, gestion de banques de données, imprimeurs, PLV, évènementiel). Suivi des travaux en mode projet, responsable de fabrication.



Interventions au Gréta réseau graphique d'Estienne sur les modules "chaîne graphique et l'imprimé". La photographie numérique, le pré presse, la façon d’analyser et traiter un dossier technique de fabrication, selon des critères de quantités, de qualités, de délais, tout en optimisant les coûts de productions



Management :



Responsable de site, encadrement d’une équipe de photographes, formation d’un commercial, animations et développements technologiques, veille stratégique et concurrentielle.





Formation prise de vue studio, calibrage et gestion de la couleur (studio Oasis).

Formation commerciale Dynargie Winner (Dahinden) sur trois mois.

Stage d’une semaine, IGF « gestion des flux »

-L’entreprise et la vente, le financement et la vente.

Anglais : niveau moyen





Logiciels :



Word, Excel, Outlook, Internet, Indesign, Photoshop.





Actuellement:



Responsable des ventes France/ Paris



Grafiche Milani



2010 – Aujourd'hui (6 ans)



Spécialisé luxe, parfums, cosmétiques, joaillerie, mode.







Autre expérience:



Directeur de site



Les Studio Oasis



1999 – 2005 (6 an) Asnières



Plateaux de prises de vue, mode, culinaire, parfums, cosmétiques, décoration.

Retouche créative sur palette graphique.

Encadrement de 4 photographes, un commercial, régisseur, décorateur.

En lien direct avec l'agence de communication Avec ou sans Sucre.







Infos supplémentaires



Centres d'intérêts:



Membre de l'association "Regard Parole" Galerie "La Tannerie" espace d'art contemporain Houdan 78,

chargé de la communication presse. Artiste peintre.

www.noiracier.com

www.regardparole.com



Autres activités Photographie, Krav Maga, parapente.