Bonjour Mr/Mme, je suis Blanchard ONDO ABOGHE, un jeune gabonais détenteur d'un Master 2 en Géosciences et Environnement (Géologie), diplôme obtenu à l'USTM, aussi notons au passage que je suis détenteur d'un Master professionnel en Sciences de la vie et de la terre obtenu à l'école normale supérieure de Libreville .J'aimerai mettre mon dynamisme au service d'une entreprise pétrolière ou minière (nationale ou internationale) .Cela ma permettra de mieux comprendre les exigences du monde professionnel et de concilier mes connaissances théoriques et pratiques.Je suis sur que je serai à la hauteur de vos attentes.

Étant à la recherche d'un emploi, je reste à votre entière disposition.



Mes compétences :

Géologie

Informatique Scientifique

Microsoft Excel, word, powerpoint,

Adobe Photoshop, statview

Adobe Illustrator

Word

Microsoft Excel

Mud Logging

