Blanche G. ABOGO,

Diplomée en marketing, je suis une véritable passionnée du Beau.

Sociable, dynamique et ouverte d'esprit, véritable citoyenne du monde je n'ai pas peur des défis.

j'ai en mémoire que "seul le travail paie", c'est pourquoi donner le meilleur de moi meme n'ai pas seulement une option pour le succès, mais un impératif pour le succès de mes entreprises.



Mon gout pour l'entreprenariat me pousse en cette nouvelle année 2016 à créer ma première entreprise.



Officiant comme community manager et consultant en marketing management freelance, je propose mon expertise aux entreprises cherchant à se positionner sur le marché camerounais et d'améliorer leur communication sur les réseaux sociaux.



Je reste à l'écoute de nouvelle opportunités tout en proposant mon Expertise.

je suis disponible par mail 7J/7 et 24H/24 ,

contactez moi par mail: blanche_abogo@yahoo.fr



Mes compétences :

Ambition

Esprit d'équipe

Esprit d'initiative

Initiative