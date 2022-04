Blanche COLLARD

Souhaitant améliorer ma compréhension des questions environnementales, j’ai cherché à m’ouvrir et à m’intéresser à des approches variées. J’ai donc suivi un double cursus, ingénieur agronome et master recherche en écologie, que j’ai complété par des expériences hors cursus : expériences de recherche en écologie au Canada, approfondissement de questions à l'interface nature-société par l’agriculture urbaine dans une ferme en bordure de Paris et participation à des programmes de conservation avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Cette richesse d’activités m’a permis de conforter mon intérêt pour les interactions entre la diversité biologique et la dynamique des agroécosystèmes.

Dans ma thèse à l’INRA et au CIRAD, je m’intéresse plus particulièrement au rôle de l’organisation de la diversité dans la régulation des bio-agresseurs dans les systèmes vergers et bananiers, afin de voir si cette organisation peut être un levier pour limiter leurs dégâts. Le rôle de la diversité des plantes dans le contrôle biologique a reçu une attention croissante ces dernières années, mais certains processus, notamment spatiaux, freinent encore fortement notre compréhension. L’objectif de cette thèse est notamment de chercher si les concepts déjà développés à des échelles différentes, celle du paysage ou de la parcelle, peuvent être généralisables à d’autres niveaux. Une approche combinée de modèles de simulation (dont individu centré) et d’expérimentations ciblées est envisagée



Mes compétences :

Microsoft Access

Matlab

ArcGIS

Adobe Photoshop

R