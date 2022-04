Blanche DEMIAS

Juriste en Droit public option Droit des affaires.

Ingénieur QHSE Habilitée IPRP



Licenciée : En administration publique à l’IEP de Bordeaux



Spécialisée : En gestion des ressources humaines

(Centre d’Etudes supérieures industrielles)



En gestion et en organisation de la qualité, sécurité et environnement

(Centre d’Etudes supérieures industrielles et Bordeaux Ecole de management)





Les missions qui lui ont été confiées dans les secteurs de

La santé

L'agroalimentaire,

Du service et de l’industrie



lui ont permis d’exercer des fonctions de Responsable dans les services de

Gestion des Ressources Humaines

Qualité / Sécurité / Hygiène / Environnement,

Planification / Production.



Auditrice, donc à même de pouvoir évaluer la puissance et l’efficacité d’un système et de ses processus , je me suis toujours attachée à passer de la réflexion stratégique à l’action en participant à la création ou à l’amélioration d’outils et de méthodes de management intégrés et étendus dans toute l’entreprise.



- Connaissance et maitrise des référentiels suivants



Normes ISO 9001 : Version 2008 : Système de Management de la Qualité.

Normes ISO 14000 : Système de Management de l’Environnement

Normes ISO 22000 : Management de la sécurité des aliments

OHSAS 18001 : Système de Management de la Santé et de la Sécurité au travail.

Référentiels spécialisés : Accréditation / HACCP / IFS –BRC / MASE

Référentiels émergents : SD 21000 / ISO 26000 / Agenda 21



Mes principales compétences :

Instruire – Gérer – Diriger – Négocier – Former - Auditer - Planifier – coordonner – Faire – Rendre compte – Améliorer



- Mes principales Qualités :

Honnêteté - intégrité - Motivée – Travailleuse – Enthousiaste

Esprit d’analyse, de synthèse – Esprit d’équipe

Organisation – Coordination – Gestion du temps

Communication orale et écrite



Mes compétences :

Administration

Audit

Certification

Conseil

Contentieux

Développement durable

Droit

Environnement

Éthique

Gestion contentieux

HQE

Management

Qualité

Sécurité

Gestion

Gestion de projet

Formation

Ressources humaines