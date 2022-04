Donald NANG

Mon parcours s'est à ce jour esssentiellement réalisé dans l'industrie chimique (Dupont de Nemours et 3M), puis désormais essentiellement mécanique dans la géophysique sismique. Ce dernier domaine reste un carrefour idéal de l'ensemble des domaines recontrés.

J'ai entretenu dans ces missions autant que dans celle actuelle, le goût du challenge et l'atteinte d'objectifs ambitieux et surtout le goût du "terrain".



Je reste par ailleurs persuadé que le travail en équipe, une attitude positive, ouverte et respectueuse aide à s'approprier la compréhension nécessaire à l'évaluation et la maîtrise des process. J'ai appris que derrière les résultats et les chiffres des bilans, se trouvent des hommes et des femmes dont la valeur doit être reconnue.



Je note enfin que certains éléments, d'où qu'ils viennent sont indispensables au bon fonctionnement d'une organisation. Dans mes fonctions passées et présentes, je citerai la rigueur, le pragmatisme et en tous les cas, l'honnêteté intellectuelle et professionnelle.



Mes compétences :

Gestion de projets

Managemet des risques

Sûreté des déplacements

Audit

OHSAS 18001

Norme ISO 14001