Blanche KALBFEIS

Adaptabilité, curiosité, aisance relationnelle, enthousiasme et surtout une conscience professionnelle accrue font de moi une employée rapidement autonome et fiable. Je m'épanouis en étant aux services des clients, partenaires et collègues pour fluidifier les interactions, faciliter et optimiser les Opérations et avant tout garantir la Qualité des prestations déployées. Pragmatique et logique, je préfère passer un peu de temps à analyser et comprendre l'environnement qui m'entoure pour appréhender et anticiper au mieux les besoins par la suite.



Mes compétences :

Adaptabilité

Aisance relationelle

Gestion de la relation client

Sens du Service

Esprit d'analyse

Gestion commerciale

Gestion/planification des ressources