Blanche PETERSEN

Forte d'une expérience professionnelle de plus de 10 années dans l'accompagnement au projet professionnelle et formation, j'aspire à mettre mes compétences et expertises au service de la gestion de projets.



Mes compétences :

Techniques d'entretien

Audit

Gestion De Groupe

Animation de Séquence De Formation

Ingénierie Pédagogique

Ingénierie Psychosociale

Gestion Des Risques Psyco-sociaux

Accompagnement A L'orientation Professionnelle

Formation d'adultes

Accompagnement

Organisation d'une structure

Prise de décision

Sens de l'organisation

Aisance rédactionnelle

Management d'équipe

Force de proposition

Élaboration et suivi budgétaire

Autonome

Connaissance du milieu associatif

Gestion administrative

Microsoft Office

Autodidacte

Gestion stratégique

Gestion de projet

Aisance relationelle

Technique de communication