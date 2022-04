Blanche ROELLINGER

Depuis plus de douze années maintenant j'exerce des fonctions d'accueil, de secrétariat.



Mais ma passion profonde l'écriture ; conjuguée cela au plaisir de rendre service aux autres et vous obtenez le métier que j'ai longtemps cherché Écrivain Public.



En 2010, j'ai donc suivi une formation dans ce sens afin d'évaluer et d'approfondir mes connaissances.



Suite à cette formation, j'ai créé mon site internet : lesmotsjustes.eu



Durant mon parcours professionnel j'ai part ailleurs suivi plusieurs formations concernant l'écriture journalistique, la communication.



Ce que j'aime par-dessus tout c'est apporté ma plume aux personnes qui ne trouvent pas les mots, ou bien sont tous simplement découragés par tant de démarches administratives.



Mon plaisir...seulement quelques mots...



Ces mots si difficiles à trouver... je les dépose pour vous sur papier !



Je propose mes services aux particuliers, mais aussi aux petites et moyennes entreprises.



Pour les particuliers :

Récit de vie/témoignage,

Réalisation de curriculum vitae/lettre de motivation,

Rédaction de tous courriers administratifs/commerciaux,

Constitution de dossiers administratifs,

Planification séjour/sortie via internet,

Rédaction de discours.



Pour les entreprises :

Secrétariat à distance,

Élaboration de différents documents types (factures, devis, contrats, plannings etc.),

Réalisation de brochure, dépliant, journal d'entreprise.



Je mets toutes mes compétences et ma passion de l'écriture à votre service.



Mes compétences :

Ecoute active

Empathie

J'aime trouver les mots justes