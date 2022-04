Blanche RONDEAU

- 16 années d’expériences de négociation et vente, en distribution spécialisée et grande distribution

- Management d'une équipe de 32 personnes

- Category Management : Merchandising, pilotage de gamme

- Double connaissance Fournisseur et Distributeur

- Animation Adhérents et managers - réseaux de distribution alimentaire



Mes compétences :

Grands comptes

grande distribution

management opérationnel

marketing

category management

merchandising

vente

Management