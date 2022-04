Blandine BARRIERE

Après un parcours universitaire et professionnel dans le domaine de la santé, je me suis dirigée vers l'enseignement des sciences.

Ayant toujours basé mon travail sur la prévention des risques que ce soit en tant que laborantine ou formatrice, j'ai décidé de parfaire mon parcours professionnel à l'aide d'une formation en alternance dans l'hygiène, la sécurité et l'environnement.



Mes compétences :

Biologie moléculaire

Biotechnologie

Génétique

Secourisme

Évaluation des risques professionnels

Risque électromagnétique

Diagnostic environnemental

Analyse environnementale

Gestion des déchets

Accident du travail

Conduite d'audit

Équipier de seconde intervention

Formation à la sécurité