Blandine BELLANGER

Volontaire, motivée, je m’implique fortement dans mes activités professionnelles. Mes diverses expériences professionnelles attestent de ma facilité d’intégration et d’adaptation. Elles m’ont aussi permis de côtoyer un public varié, français et étranger, confirmant ainsi mon aisance relationnelle mais aussi affirmant mes aptitudes à travailler en groupe, tout en faisant preuve d’une grande réactivité et d’un excellent sens de l’organisation.



Mes compétences :

Organisation

Aisance relationelle