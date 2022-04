Blandine BIERRE

Actuellement responsable d'un pôle chez Initiative France, premier réseau de financement et d'accompagnement de la création / reprise d'entreprise et le développement des TPE (prêt d'honneur, gratuit, sans garantie)

Après 5 années comme Directrice de la plateforme Initiative Le Havre Caux Estuaire, je suis maintenant en poste a Paris, comme Cheffe du Pole Déploiement de l'offre Initiative. Je m'occupe plus particulièrement de l'accompagnement des entrepreneurs et de la formation du Réseau

J'anime des groupes de travail sur ces sujets afin de faire partager les projets et avancées dans ces domaines a l'ensemble du réseau.

En parallèle de mon activité chez Initiative France, je forme des équipes aux techniques de créativité, tout particulièrement à l'utilisation de la carte heuristique ( Animation de groupes de créativité).



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Animation de formations

Tourisme

Créativité