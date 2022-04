Blandine BOUILLON

Start-up, TPE, PME,si vous n'avez pas la taille suffisante pour recruter un (D)RH à temps plein, je suis votre partenaire pour répondre à vos problématiques et vous prémunir de toutes vos obligations légales et sociales.

Forte d'expériences acquises au sein de différents secteurs d'activité dans l'industrie et le tertiaire pour des entreprises de toutes tailles, je peux intervenir pour vous pour :

La mise en conformité règlementaire (affichage obligatoire, règlement intérieur, Base de Données Economiques et Sociales, l'élection du CSE, la gestion des risques, la sécurité, ...)

Le développement RH, plan de formation et financement, les descriptions de fonctions, le développement des compétences

Le recrutement de vos futurs talents, le suivi de leur intégration,

La gestion des dossiers disciplinaires

La définition de la politique sociale

La révision de vos contrats de frais de santé et de prévoyance



Difficultés de recrutement, absentéisme, turn-over, prudhommes, ce sont autant d’indicateurs qui alertent sur le besoin de professionnaliser les process et les pratiques.

Avez-vous le temps et l’expertise nécessaires pour traiter l’ensemble de ces sujets, ou cela se fait au détriment du marché et de vos clients ? La méconnaissance d’une réglementation ou d’une convention collective peut entraîner des risques d’ordre financier, humain, social ou de réputation.



Mes compétences :

Droit du travail

Développement des compétences

Droit social

Dialogue social

Recrutement