Blandine BOULINGUIEZ

Mes compétences sont communication, chant, théâtre

film, tout ce qui a rapport avec les autres.



Récemment 3 de mes chansons sont sur You Tube, je recherche

un producteur ou une chanteuse pour les faire connaître, ou

moi-même lors d'un début de concert.



Je recherche des personnes habitant de préférence la région Rhônes-Alpes, et les départements Drôme et Gard, à bientôt bises



JE RECHERCHE MUSICIEN (GUITARISTE ou ACCORDEONNISTE) BON NIVEAU, pour M'ACCOMPAGNER LORS D'ANIMATIONS DIVERSES; PERSONNE HABITANT SAINT-ETIENNE ou à 15, 20KM MAXIMUN; JE SOUHAITE CREER PROJET EN 2015, AUTO-ENTREPRENEUR; REPETITIONS POSSIBLE DES MAINTENANT CHEZ MOI A ST ETIENNE; ENVOYER MOI PROPOSITION SERIEUSE. MERCI Tél :06 19 87 49 07



Mes compétences :

Théâtre masqué

Figurante films

Chanteuse