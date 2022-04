Blandine BRAGUIER

Mettre en avant des vetements, un personnalitée en photos, dans un corner, une implantation de magasin ou créer des costumes pour des concert et spectacles est une vrai passion.

Me faire confiance pour gérer des budgets, et créer des equipes de travail m a permis aussi de travailler sur des gros projets tels que les tournees Star Academy durant 5 ans...

Diplomé d une licence professionnelle des industries de la mode et d un diplome des arts et metier, j aime le defis et les nouveaux projets.





Mes compétences :

COMMERCE

Enseignement

Evénementiel

Hôtesse

Merchandising

Mode

Salon

Vêtements