Blandine BROUTY

Après une expérience de plus de 10 ans dans le transport international, j’éprouve aujourd’hui le besoin d’allier ma profession à mes valeurs personnelles tout en transposant les compétences acquises, notamment en terme de gestion.

J’ai effectué un bilan de compétences très complet qui me conduit à envisager une reconversion professionnelle. Je souhaite travailler avec des personnes âgées, handicapées et/ou malades. Une immersion dans une résidence pour personnes autistes vieillissantes a conforté mon choix.

J'effectue actuellement une formation d'Auxillaire de Vie Sociale à l'Ecole Santé Sociale Sud Est.

En parallèle, je prépare un BTS Economie Sociale et Familiale via le CNED.

Pour ces deux formations, je suis à la recherche de stages, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Logistics