Raphaëlle NICAISE

Une certification de coach professionnel alliée à 20 ans d'expérience en entreprise dans le domaine de la communication, des relations presse/social médias me permettent de me positionner en interlocuteur de choix comme consultante en évolution professionnelle.



Egalement formatrice pour adultes depuis 2010, je suis dotée d’une solide expérience dans le domaine de la communication et des relations presse, et vous offre une expertise métier adaptable à tout secteur.



Mes compétences :

Rédactionnel

Relations internationales

Relations Presse

Formation professionnelle

Réseaux sociaux

Relationnel

Organisation d'évènements

Coaching scolaire

Coaching individuel

Coaching professionnel