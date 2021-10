Stéphane D'ORAZIO

Les arts, les voyages et les langues ont guidés mes pas...



Titulaire d'une carte professionnelle de guide-conférencier, j'ai conduis des visites guidées en France et à l'étranger (en Italie et en Espagne) dans les villes, musées, monuments et sites culturels.



Diplômé d'un Master 2 en Histoire de l'art, j'ai été chargé d'enseignement à l'Université Lyon 2 dans cette discipline : cours à destination d'étudiants, de futurs professionnels du tourisme et d'adultes.



Ayant toujours envie de faire partager mes passions et de "semer" la curiosité chez un large public, j'ai donné des conférences en lien avec le tourisme culturel et l'histoire de l'art sur un artiste, une période, un thème ou sur les villes d'art telles Florence et Rome ou j'ai étudié, vécu et travaillé.



Médiateur culturel aux musées Gadagne: MHL - MAM (Musée d'Histoire de Lyon - Musée des Arts de la Marionnette), j'ai eu en charge la création de visites, parcours et ateliers, rédigé des contenus pédagogiques et scenarii de visites, effectué des recherches, participé aux formations pour les enseignants, forums, projets spécifiques et travaillé à la création du parcours de nouveau Musée des Arts de la Marionnette (2016-2018).



Aujourd'hui, c'est vers le spectacle vivant que je me suis tourné, poursuivant mon chemin sur la route de la création artistique, toujours avec la même envie: rencontrer, échanger, dialoguer et faire découvrir au plus grand nombre !



Mes compétences :

Histoire de l'art

Enseignant

Conférencier

Relations Publiques

Guide

Médiation culturelle